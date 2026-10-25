Надлишок РНК може пригнічувати виробництво енергії в клітинах — ScienceAlert

Дослідники з Техаського університету A&M з’ясували в експериментах на культивованих людських клітинах, що надлишок РНК може пошкоджувати мітохондрії та обмежувати виробництво клітинної енергії. Про результати роботи, опублікованої в журналі PNAS, повідомляє ScienceAlert.

РНК, або рибонуклеїнова кислота, бере участь у перетворенні генетичної інформації на білки, необхідні для роботи клітин. У нормі клітини підтримують баланс між утворенням і розщепленням РНК. Його можуть порушувати вірусні інфекції, старіння, деякі види раку та нейродегенеративні хвороби.

Експерименти з вірусом і РНК

Учені додавали вірус вакцинії до людських клітин і змінювали хімічні умови, щоб сприяти накопиченню РНК. За даними дослідників, цей вірус зазвичай посилює як виробництво, так і розщеплення РНК, що допомагає йому виживати та уникати виявлення.

В окремих дослідах науковці переносили РНК без інфікування клітин. Вони перевіряли вплив матричної РНК, або мРНК, яка бере участь у синтезі білків, а також дволанцюгової РНК, пов’язаної з вірусами та здатної запускати потенційно шкідливі імунні реакції.

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Зниження споживання кисню

Стан мітохондрій оцінювали за споживанням клітинами кисню. Надлишок РНК був пов’язаний зі зниженням цього показника та меншим виробництвом енергії. Така реакція виникала ще до активації імунної системи, що свідчить: її не спричиняла звичайна захисна реакція організму.

Команда також ізолювала мітохондрії та додавала до них РНК, після чого спостерігала їхнє пошкодження. Автори припускають, що негативно заряджена РНК може накопичуватися біля мітохондрій і порушувати електричний баланс, необхідний для виробництва енергії, однак точний механізм ще належить встановити.

Наступним кроком мають стати дослідження на живих організмах. Розуміння цього процесу може бути корисним для розробки та оптимізації РНК-вакцин і терапій на основі РНК, зокрема підходів, спрямованих на ракові клітини.

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