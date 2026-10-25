Избыток РНК может подавлять производство энергии в клетках — ScienceAlert

Исследователи из Техасского университета A&M выяснили в экспериментах на культивируемых человеческих клетках, что избыток РНК может повреждать митохондрии и ограничивать производство клеточной энергии. О результатах работы, опубликованной в журнале PNAS, сообщает ScienceAlert.

РНК, или рибонуклеиновая кислота, участвует в преобразовании генетической информации в белки, необходимые для работы клеток. В норме клетки поддерживают баланс между образованием и расщеплением РНК. Его могут нарушать вирусные инфекции, старение, некоторые виды рака и нейродегенеративные заболевания.

Эксперименты с вирусом и РНК

Ученые добавляли вирус вакцинии к человеческим клеткам и изменяли химические условия, чтобы способствовать накоплению РНК. По данным исследователей, этот вирус обычно усиливает как производство, так и расщепление РНК, что помогает ему выживать и избегать обнаружения.

В отдельных опытах ученые переносили РНК без инфицирования клеток. Они проверяли влияние матричной РНК, или мРНК, которая участвует в синтезе белков, а также двухцепочечной РНК, связанной с вирусами и способной запускать потенциально вредные иммунные реакции.

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Снижение потребления кислорода

Состояние митохондрий оценивали по потреблению клетками кислорода. Избыток РНК был связан со снижением этого показателя и меньшим производством энергии. Такая реакция возникала еще до активации иммунной системы, что свидетельствует о том, что ее не вызывала обычная защитная реакция организма.

Команда также изолировала митохондрии и добавляла к ним РНК, после чего наблюдала их повреждение. Авторы предполагают, что отрицательно заряженная РНК может накапливаться возле митохондрий и нарушать электрический баланс, необходимый для производства энергии, однако точный механизм еще предстоит установить.

Следующим шагом должны стать исследования на живых организмах. Понимание этого процесса может быть полезным для разработки и оптимизации РНК-вакцин и терапий на основе РНК, в частности подходов, направленных на раковые клетки.

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