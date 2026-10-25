过量RNA可能抑制细胞能量产生——ScienceAlert

得克萨斯A&M大学的研究人员在培养的人类细胞实验中发现，过量RNA可能损伤线粒体并限制细胞能量产生。ScienceAlert 报道了这项发表于《PNAS》期刊的研究结果。

RNA，即核糖核酸，参与将遗传信息转化为细胞正常运作所需的蛋白质。通常，细胞会维持RNA生成与分解之间的平衡。病毒感染、衰老、某些类型的癌症和神经退行性疾病都可能破坏这一平衡。

病毒与RNA实验

科学家将痘苗病毒加入人类细胞，并改变化学条件以促进RNA积累。研究人员表示，这种病毒通常会增强RNA的生成和分解，这有助于其存活并逃避检测。

在单独的实验中，科学家在不感染细胞的情况下导入RNA。他们检测了参与蛋白质合成的信使RNA，即mRNA，以及与病毒有关并能够引发潜在有害免疫反应的双链RNA的影响。

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氧气消耗下降

研究人员通过细胞的氧气消耗量评估线粒体状态。过量RNA与该指标下降和能量产生减少有关。这种反应发生在免疫系统被激活之前，表明它并非由机体通常的防御反应引起。

研究团队还分离出线粒体并向其中加入RNA，随后观察到其受损。作者推测，带负电荷的RNA可能在线粒体附近积累，并扰乱能量产生所必需的电平衡，但确切机制仍有待确定。

下一步应是在活体生物中开展研究。了解这一过程可能有助于开发和优化RNA疫苗及基于RNA的疗法，包括针对癌细胞的方法。

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