Nadmiar RNA może hamować produkcję energii w komórkach — ScienceAlert

Naukowcy z Texas A&M University ustalili w eksperymentach na hodowanych ludzkich komórkach, że nadmiar RNA może uszkadzać mitochondria i ograniczać produkcję energii komórkowej. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie PNAS informuje ScienceAlert.

RNA, czyli kwas rybonukleinowy, uczestniczy w przekształcaniu informacji genetycznej w białka niezbędne do funkcjonowania komórek. Zwykle komórki utrzymują równowagę między wytwarzaniem a rozkładem RNA. Mogą ją zaburzać infekcje wirusowe, starzenie się, niektóre rodzaje nowotworów oraz choroby neurodegeneracyjne.

Eksperymenty z wirusem i RNA

Naukowcy dodawali wirusa krowianki do ludzkich komórek i zmieniali warunki chemiczne, aby sprzyjać gromadzeniu się RNA. Według badaczy wirus ten zwykle zwiększa zarówno produkcję, jak i rozkład RNA, co pomaga mu przetrwać i uniknąć wykrycia.

W osobnych eksperymentach naukowcy wprowadzali RNA bez infekowania komórek. Sprawdzali wpływ informacyjnego RNA, czyli mRNA, które uczestniczy w syntezie białek, a także dwuniciowego RNA, związanego z wirusami i mogącego wywoływać potencjalnie szkodliwe reakcje immunologiczne.

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Spadek zużycia tlenu

Stan mitochondriów oceniano na podstawie zużycia tlenu przez komórki. Nadmiar RNA wiązał się ze spadkiem tego wskaźnika i mniejszą produkcją energii. Reakcja ta występowała jeszcze przed aktywacją układu odpornościowego, co wskazuje, że nie była spowodowana zwykłą reakcją obronną organizmu.

Zespół wyizolował również mitochondria i dodał do nich RNA, po czym zaobserwował ich uszkodzenie. Autorzy przypuszczają, że ujemnie naładowane RNA może gromadzić się w pobliżu mitochondriów i zakłócać równowagę elektryczną potrzebną do produkcji energii, jednak dokładny mechanizm pozostaje do ustalenia.

Kolejnym krokiem powinny być badania na żywych organizmach. Zrozumienie tego procesu może być przydatne w opracowywaniu i optymalizacji szczepionek RNA oraz terapii opartych na RNA, w tym metod ukierunkowanych na komórki nowotworowe.

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