В Україні спростили оренду державного майна для датацентрів і телекомунікацій

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Кабінет Міністрів України на період воєнного стану спростив процедуру оренди державного майна для розміщення телекомунікаційної інфраструктури. Відтепер датацентри та оператори зв’язку зможуть орендувати такі об’єкти без проведення електронного аукціону.

"Уряд спростив доступ до майна державних компаній для датацентрів та операторів зв’язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, у яких частка держави перевищує 50%, для розміщення цифрової й телекомунікаційної інфраструктури", - написав він.

Такий спрощений порядок діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення. Очікується, що ухвалене рішення допоможе підприємствам оперативніше релокувати й розгортати ІТ-інфраструктуру в умовах російських ударів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький у Телеграмі.

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