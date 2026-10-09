Кабинет Министров Украины на период военного положения упростил процедуру аренды государственного имущества для размещения телекоммуникационной инфраструктуры. Отныне дата-центры и операторы связи смогут арендовать такие объекты без проведения электронного аукциона.

«Правительство упростило доступ к имуществу государственных компаний для дата-центров и операторов связи. Они смогут без электронного аукциона арендовать имущество хозяйственных обществ, в которых доля государства превышает 50%, для размещения цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры», — написал он.

Такой упрощенный порядок будет действовать в течение военного положения и шести месяцев после его окончания. Ожидается, что принятое решение поможет предприятиям оперативнее перемещать и развертывать ИТ-инфраструктуру в условиях российских ударов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

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