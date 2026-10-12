Зеленський прокоментував порушення росією енергетичного перемир'я Трампа

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що одразу після публікації президента США про нібито досягнуте «енергетичне перемир'я» росія здійснила чергові атаки безпілотниками та цілеспрямовано вдарила по електростанції в Харкові. Про це глава держави повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму 12 жовтня.

Зеленський зауважив, що під час появи цієї заяви російські дрони літали в українському повітряному просторі, спричинивши знеструмлення та проблеми з водопостачанням у Києві, а наступний удар по Харкову завдав додаткової шкоди енергосистемі.

Президент підкреслив, що кремль продовжує використовувати холодний період як зброю проти мільйонів українців, та запевнив, що Україна готова до дзеркальної відповіді у разі відмови росії від реального припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Джерело: телеграм Зеленського.

Тим часом спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали запланований візит до Москви. Нові дати поїздки не визначатимуть, доки не стане зрозуміло, чи готові Україна та країни Європейського Союзу погодитися на нову узгоджену пропозицію щодо енергетичного перемир'я для російського диктатора Володимира Путіна.

У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити «дуже відповідальні та дуже складні рішення» для припинення війни. Саме цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков пояснив заклик президента США Дональда Трампа до зміни українського глави держави.

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