Росіяни атакували підприємство у Дніпрі, двоє чоловіків дістали поранення

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Унаслідок російського удару по підприємству в Дніпрі постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, а на території об’єкта спалахнула пожежа.

За наявною інформацією, поранення отримали чоловіки віком 38 та 57 років. Обох доправили до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Внаслідок ворожого удару на території підприємства спалахнула пожежа. Інформація про масштаби займання, характер пошкоджень та можливі руйнування наразі уточнюється.

Тип озброєння, яким російські війська атакували підприємство, у повідомленні не зазначено. Також поки невідомо, чи є інші пошкоджені об'єкти внаслідок цього удару.

Джерело: Дніпропетровська ОДА (ОВА)

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