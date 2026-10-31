Рубіо пояснив, чому США запрошують Росію на зустрічі G20

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вважає необхідним зберігати діалог із Росією та продовжувати запрошувати її представників на зустрічі «Групи двадцяти».

Про це він сказав на пресконференції в Атланті після завершення міністерської зустрічі G20, коментуючи критику європейських колег через участь глави МЗС РФ Сергія Лаврова в переговорах, а також запрошення Володимира Путіна на саміт у Маямі.

За словами Рубіо, досягти мирної домовленості між Україною та Росією неможливо без спілкування з обома сторонами. Він наголосив, що участь російських представників у міжнародних зустрічах дає США додаткову можливість підтримувати дипломатичний контакт із Москвою.

Держсекретар також заявив, що сам факт зустрічі або розмови з представниками Росії не означає легітимізації їхніх дій чи позиції. За його словами, США готові виступати посередником у припиненні війни та підтримують контакт як з українською, так і з російською стороною.

Окремо Рубіо наголосив, що Росія є ядерною державою, тому Вашингтону та Москві важливо зберігати канали комунікації, щоб уникнути небезпечної ескалації.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 у США не показав жодної готовності до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Організатори зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в американській Атланті скасували спільне фотографування через відмову представників низки держав зніматися разом із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на саміт G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить Україну та там буде можливість обговорити мирні домовленості за участю Володимира Путіна. Однак наразі Київ не отримував запрошення на такий формат зустрічі. Також Зеленський очікує на звіт спецпредставника США Стіва Віткоффа про його переговори з російським лідером і повідомив про можливу зустріч технічних переговорних команд на початку листопада в ОАЕ.

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