У Франції працівники НПЗ почали страйк і заблокували відвантаження палива — France24

0:00 / 0:00

У четвер працівники французької енергетичної компанії TotalEnergies розпочали страйк. Через це було заблоковано відвантаження палива на нафтопереробних заводах у кількох департаментах Франції.

Співробітники TotalEnergies почали блокувати поставки палива на нафтопереробних заводах в Нормандії, поблизу Гавра, Донжа (Атлантична Луара) та біонафтопереробного заводу в Буш-дю-Рон, вимагаючи збільшення робочих місць та підвищення заробітної плати.

"На цих об’єктах відвантаження будуть зупинені або вже зупинені", – заявив Ерік Селліні, координатор профспілки CGT. За його словами, на цих об’єктах страйкують понад 50% працівників.

Що стосується роздрібної торгівлі, то, за даними CGT, через страйк було закрито 27 автозаправних станцій дочірньої компанії Argedis із приблизно 180 станцій цієї компанії.

Ці АЗС, на які вплинув страйк, розташовані по всій Франції – від Бретані до Провансу, включаючи Паризький регіон, департамент Мез та регіон Рона-Альпи.

Профспілка CGT Argedis вимагає підвищення заробітної плати для працівників АЗС, які перебувають "на передовій" у зв’язку з напливом клієнтів.

Цей страйк, який наразі планується продовжувати 24 години, відбувається на тлі логістичних труднощів, пов’язаних із війною на Близькому Сході та встановленням групою верхньої межі цін на пальне, що спричинило ажіотаж серед автомобілістів.

Профспілка CGT зазначає, що персонал перебуває "під напругою", що має наслідки для безпеки, з огляду на масове використання тимчасових працівників, повторних строкових контрактів та субпідряду.

Профспілка вимагає, зокрема, прийняття на постійну роботу всіх тимчасових працівників та заповнення вакансій за допомогою безстрокових трудових договорів TotalEnergies.

Ще одним приводом для невдоволення є заробітна плата, яка "застигла на місці і навіть поступається мінімальній заробітній платі у дочірніх компаніях групи".

Про це повідомляє France24.

Франція почала переговори з Талібаном про депортацію афганців — Dawn.

Франція викликала посла Ірану через дезінформацію про студентські протести — France 24

Читай нас у