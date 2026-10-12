Відео: у Каліфорнії шторм Рейчел спричинив масштабні повені, пляжі та пірси закрили

0:00 / 0:00

У штаті Каліфорнія, США, закрили пляжі та пірси через надзвичайно високий рівень води в океані та небезпечні повені, спричинені тропічним штормом «Рейчел». Одним із найбільш постраждалих районів став Ньюпорт-Біч в окрузі Оріндж, де затопило головні вулиці та прилеглі території.

Усі пляжі та пірси в Ньюпорт-Біч закриті через небезпечні погодні умови. Місцева влада закликала жителів триматися подалі від затоплених районів.

«Тримайтеся подалі від цих районів. Повені та небезпечні умови становлять серйозну загрозу безпеці», — йдеться в заяві міської влади.

undefined

Залишки тропічного шторму «Рейчел» вийшли на узбережжя Нижньої Каліфорнії в суботу ввечері. Вони принесли сильні вітри та дощі, які спричинили раптові повені.

У неділю залишки шторму разом з іншою штормовою системою, що проходила над західною частиною США, продовжували впливати на регіон. Повені охопили кілька прибережних громад Південної Каліфорнії.

undefined

Значні підтоплення спричинило поєднання великих океанських хвиль, пов’язаних зі штормом «Рейчел», і тривалих хвиль, частково зумовлених хвилею Кельвіна, посиленою явищем Ель-Ніньйо.

Ньюпорт-Біч в окрузі Оріндж став одним із районів, які найбільше постраждали від стихії. Місто потерпає від повеней ще з п’ятниці.

Паводкові води затопили важливі міські вулиці, зокрема бульвар Бальбоа, а також численні прилеглі дороги.

undefined

У суботу влада Ньюпорт-Біч оголосила місцеву надзвичайну ситуацію у відповідь на повені, спричинені тропічним штормом «Рейчел».

Про це повідомляє ABC News.

Нагадаємо, ураган Саймон 11 жовтня вийшов на узбережжя поблизу Плая-Перула в мексиканському штаті Халіско як шторм третьої категорії.

Читай нас у