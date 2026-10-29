Alfaaz在Spotify全球榜位列第39名——Dawn

巴基斯坦艺人Zain Ali、Zohaib Ali和Hamza Malik演唱的歌曲《Alfaaz》在Spotify全球Top 50榜单中排名第39位。该歌曲排在The Weeknd和Jennie的《One Of The Girls》之后，Dawn报道。

在印度和巴基斯坦位居第一

这首乌尔都语和旁遮普语歌曲也登上了印度和巴基斯坦Spotify Top 50榜单榜首。全球排名中还包括Olivia Rodrigo、Justin Bieber、Nicki Minaj、Harry Styles和Michael Jackson等人的歌曲。

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在英国榜单取得成功

《Alfaaz》还在英国Official Asian Music Chart中排名第二，超过了MXRCI和Karan Aujla的《Straight Up》。歌曲背后的Giraffe工作室称，这一成功对于一首巴基斯坦歌曲而言前所未有，并且是音乐在找到受众后能够传播多远的例证。

对于由Zulfiqar J. Khan（艺名Xulfi）共同创立的Giraffe而言，这是其第二首登顶榜单的热门歌曲。去年，Sheheryar Rehan和Zoha Wasim的《Majboor》登上巴基斯坦Spotify榜单榜首，并在印度排名中位列第二。

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