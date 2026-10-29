Песня «Alfaaz» в исполнении пакистанских артистов Зейна Али, Зохайба Али и Хамзы Малика заняла 39-е место в глобальном чарте Spotify Top 50. Композиция расположилась ниже «One Of The Girls» The Weeknd и Jennie, сообщает Dawn.

Первое место в Индии и Пакистане

Песня на языках урду и панджаби также возглавила чарты Spotify Top 50 в Индии и Пакистане. В глобальном рейтинге были представлены, в частности, композиции Оливии Родриго, Джастина Бибера, Ники Минаж, Гарри Стайлза и Майкла Джексона.

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Успех в британском чарте

«Alfaaz» также заняла второе место в британском Official Asian Music Chart, обойдя «Straight Up» исполнителей MXRCI и Карана Ауджлы. Студия Giraffe, стоящая за песней, назвала ее успех беспрецедентным для пакистанской композиции и примером того, насколько далеко музыка может распространиться, найдя свою аудиторию.

Для Giraffe, сооснователем которой является Зульфикар Дж. Хан, известный как Xulfi, это второй хит, возглавивший чарты. В прошлом году композиция «Majboor» Шехерьяра Рехана и Зохи Васим возглавила пакистанский чарт Spotify и заняла второе место в индийском рейтинге.

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