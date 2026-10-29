Piosenka „Alfaaz” w wykonaniu pakistańskich artystów Zaina Alego, Zohaiba Alego i Hamzy Malika zajęła 39. miejsce w globalnym rankingu Spotify Top 50. Utwór znalazł się poniżej „One Of The Girls” The Weeknda i Jennie, informuje Dawn.

Pierwsze miejsce w Indiach i Pakistanie

Piosenka w językach urdu i pendżabskim znalazła się również na szczycie list Spotify Top 50 w Indiach i Pakistanie. W globalnym rankingu znalazły się między innymi utwory Olivii Rodrigo, Justina Biebera, Nicki Minaj, Harry’ego Stylesa i Michaela Jacksona.

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Sukces na brytyjskiej liście

„Alfaaz” zajęła również drugie miejsce na brytyjskiej liście Official Asian Music Chart, wyprzedzając „Straight Up” wykonawców MXRCI i Karana Aujli. Studio Giraffe, które stoi za piosenką, nazwało jej sukces bezprecedensowym dla pakistańskiego utworu oraz przykładem tego, jak daleko muzyka może dotrzeć, gdy znajdzie swoją publiczność.

Dla Giraffe, którego współzałożycielem jest Zulfiqar J. Khan, znany jako Xulfi, jest to drugi hit na szczycie list przebojów. W ubiegłym roku utwór „Majboor” Sheheryara Rehana i Zohy Wasim znalazł się na pierwszym miejscu pakistańskiej listy Spotify i zajął drugie miejsce w indyjskim rankingu.

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