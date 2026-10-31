巴基斯坦俾路支省首席部长米尔·萨尔弗拉兹·布格蒂在伊斯兰堡表示，反恐不能只是单一机构的责任，需要国家和社会共同参与。他强调，俾路支省警方将继续处于维护和平和打击暴力组织的第一线。

布格蒂是在国家警察学院为俾路支省新任命的警察副总监举行的结业典礼上作出上述表示的，《黎明报》报道。

重视专业警务

这位省政府领导人表示，俾路支省当局打算为警方提供现代技术、高质量培训以及免受政治干预和压力的专业环境。他还表示，警察系统的人事任命、调动和专业职责分配，已将择优选拔作为决定性原则。

布格蒂指出，有关警官是否适合具体岗位的决定应由警察领导层作出。他认为，遵守这一原则将有助于恢复年轻人对国家机构的信任。他补充说，警察必须以诚实、尊严和负责的态度服务国家和人民。

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呼吁放弃暴力

布格蒂提到，在该省被宣布全面成为“A区”后，警方的管辖权扩大至整个俾路支省。他称，这对执法人员而言既是重大责任，也是重要机遇。

他说：“反恐战争不仅仅是武装部队与恐怖分子之间的冲突。这是一场整个国家和社会都参与其中的斗争，包括公民社会、警察、官僚机构、政治人士和司法机关。”

俾路支省政府领导人补充说，国家愿意与向国家投降并放弃暴力的人和解，但不会允许任何团体以武力强加其意识形态。典礼结束时，毕业生获颁证书和奖项；因培训成绩最佳而受到表彰的库拉特·乌尔·艾因获得了“荣誉之剑”奖。

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