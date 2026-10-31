Глава правительства пакистанской провинции Белуджистан Мир Сарфраз Бугти заявил в Исламабаде, что борьба с терроризмом не может быть ответственностью лишь одного института и требует участия государства и общества. Он подчеркнул, что полиция Белуджистана останется на передовой в поддержании мира и противодействии насильственным группировкам.

Об этом Бугти сказал на церемонии в Национальной полицейской академии по случаю завершения обучения вновь назначенных заместителей суперинтендантов полиции из Белуджистана, сообщает Dawn.

Ставка на профессиональную полицию

По словам главы провинциального правительства, власти Белуджистана намерены обеспечивать полицию современными технологиями, качественной подготовкой и профессиональной средой без политического вмешательства и давления. Он также заявил, что определяющим принципом кадровых назначений, переводов и распределения профессиональных обязанностей в полиции стал отбор по заслугам.

Бугти отметил, что решения о соответствии офицеров конкретным должностям должно принимать руководство полиции. По его мнению, соблюдение этого принципа поможет восстановить доверие молодежи к государственным институтам. Полицейские, добавил он, должны служить государству и людям честно, достойно и ответственно.

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Призыв отказаться от насилия

Бугти упомянул о расширении юрисдикции полиции на весь Белуджистан после объявления провинции полностью «зоной А». Он назвал это одновременно значительной ответственностью и важной возможностью для правоохранителей.

«Война против терроризма — это не просто конфликт между вооруженными силами и террористами. Это борьба, в которую вовлечены все государство и общество, включая гражданское общество, полицию, бюрократию, политиков и судебную власть», — заявил он.

Глава правительства Белуджистана добавил, что государство готово к примирению с теми, кто сдастся государству и откажется от насилия, однако не позволит ни одной группе навязывать свою идеологию силой. В конце церемонии выпускникам вручили сертификаты и награды, а Курратул Айн, отмеченная за лучшие результаты обучения, получила награду Sword of Honour.

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