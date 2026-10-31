Bugti: walka z terroryzmem musi być wspólna — Dawn

Szef rządu pakistańskiej prowincji Beludżystan, Mir Sarfraz Bugti, oświadczył w Islamabadzie, że walka z terroryzmem nie może być odpowiedzialnością tylko jednej instytucji i wymaga udziału państwa oraz społeczeństwa. Podkreślił, że policja Beludżystanu pozostanie na pierwszej linii utrzymywania pokoju i przeciwdziałania brutalnym ugrupowaniom.

Bugti powiedział to podczas ceremonii w Narodowej Akademii Policji z okazji zakończenia szkolenia nowo mianowanych zastępców nadinspektorów policji z Beludżystanu, informuje Dawn.

Stawka na profesjonalną policję

Według szefa rządu prowincji władze Beludżystanu zamierzają zapewnić policji nowoczesne technologie, wysokiej jakości szkolenia oraz profesjonalne środowisko wolne od ingerencji i nacisków politycznych. Oświadczył również, że dobór według zasług stał się nadrzędną zasadą nominacji kadrowych, przeniesień i podziału obowiązków służbowych w policji.

Bugti zaznaczył, że decyzje o przydatności funkcjonariuszy na konkretne stanowiska powinno podejmować kierownictwo policji. Jego zdaniem przestrzeganie tej zasady pomoże odbudować zaufanie młodzieży do instytucji państwowych. Policjanci, dodał, muszą służyć państwu i ludziom uczciwie, godnie i odpowiedzialnie.

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Apel o rezygnację z przemocy

Bugti wspomniał o rozszerzeniu jurysdykcji policji na cały Beludżystan po ogłoszeniu całej prowincji „strefą A”. Nazwał to jednocześnie znaczną odpowiedzialnością i ważną szansą dla funkcjonariuszy organów ścigania.

„Wojna z terroryzmem nie jest jedynie konfliktem między siłami zbrojnymi a terrorystami. To walka, w którą zaangażowane są całe państwo i społeczeństwo, w tym społeczeństwo obywatelskie, policja, biurokracja, politycy i wymiar sprawiedliwości” — oświadczył.

Szef rządu Beludżystanu dodał, że państwo jest gotowe do pojednania z tymi, którzy poddadzą się państwu i wyrzekną się przemocy, jednak nie pozwoli żadnej grupie narzucać swojej ideologii siłą. Na zakończenie ceremonii absolwenci otrzymali certyfikaty i nagrody, a Qurratul Ain, wyróżniona za najlepsze wyniki szkolenia, otrzymała nagrodę Sword of Honour.

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