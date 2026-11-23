周一中午，DAX股票指数上涨约0.9%，至25,029点。据Tagesschau报道，此前该指数在略多于一周的时间内下跌了2,000点。

抛售后的回升

尽管上涨，投资者情绪仍保持谨慎。Consorsbank首席市场分析师约亨·施坦茨尔称，目前的情况是一次尚待证明其持续性的回升。据他表示，股价的急剧下跌令许多市场参与者措手不及，一些投资者担心无法及时退出头寸。

施坦茨尔指出，本周初，预计有技术性买家进入市场，押注该指数将短期上涨。与此同时，市场并未出现对抛售后价格下跌股票的大规模买入。

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谨慎因素

资本市场策略师将投资者的谨慎与主要央行加息预期联系起来。更高的利率使债券相较于股票更具吸引力，并增加企业的再融资成本。

市场参与者也在关注美国人工智能基础设施的发展。特别是，在民主党控制的国会下是否会建设更少的数据中心，以及这是否可能放缓人工智能热潮，仍是一个悬而未决的问题。投资者还在评估Tagesschau提及的间谍案可能带来的后果，以及美国进一步收紧出口限制的可能性。

与此同时，法国巴黎银行德国首席市场策略师斯特凡·肯珀关注了债券和信贷市场的状况。据他表示，在投资级债券领域以及欧洲金融公司中没有出现系统性压力的迹象，尽管投资者再次要求美国高收益公司债券提供更高的风险溢价。

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