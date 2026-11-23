Фондовий індекс DAX у понеділок опівдні зріс приблизно на 0,9% — до 25 029 пунктів. Це сталося після падіння індексу на 2 000 пунктів за трохи більш ніж тиждень, повідомляє Tagesschau.

Відновлення після розпродажу

Попри зростання, настрої інвесторів залишаються стриманими. Головний ринковий аналітик Consorsbank Йохен Штанцль назвав ситуацію відновленням, яке ще має підтвердити свою стійкість. За його словами, різке падіння котирувань застало багатьох учасників ринку зненацька, а частина інвесторів побоювалася не встигнути вийти з позицій.

Штанцль зазначив, що на початку тижня на ринок, імовірно, вийшли технічні покупці, які розраховують на короткострокове зростання індексу. Водночас масових покупок акцій, що подешевшали після розпродажу, ринок не демонстрував.

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Фактори обережності

Стратеги ринку капіталу пов’язують обережність інвесторів із очікуваннями підвищення ставок великими центральними банками. Вищі ставки роблять облігації привабливішими порівняно з акціями та збільшують витрати компаній на рефінансування.

Учасники ринку також стежать за розвитком інфраструктури штучного інтелекту у США. Зокрема, відкритим залишається питання, чи будуватимуть за демократичного Конгресу менше центрів обробки даних і чи може це сповільнити бум ШІ. Інвестори також оцінюють можливі наслідки шпигунської справи, згаданої Tagesschau, та імовірність жорсткіших обмежень США на експорт.

Водночас головний ринковий стратег BNP Paribas у Німеччині Штефан Кемпер звернув увагу на ситуацію на ринках облігацій і кредитів. За його словами, у сегменті облігацій інвестиційного класу та серед європейських фінансових компаній немає ознак системного стресу, хоча інвестори знову вимагали вищої премії за ризик для високодохідних корпоративних облігацій США.

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