Фондовый индекс DAX в понедельник к полудню вырос примерно на 0,9% — до 25 029 пунктов. Это произошло после падения индекса на 2 000 пунктов за немногим более недели, сообщает Tagesschau.

Восстановление после распродажи

Несмотря на рост, настроения инвесторов остаются сдержанными. Главный рыночный аналитик Consorsbank Йохен Штанцль назвал ситуацию восстановлением, которому еще предстоит подтвердить свою устойчивость. По его словам, резкое падение котировок застало многих участников рынка врасплох, а часть инвесторов опасалась не успеть выйти из позиций.

Штанцль отметил, что в начале недели на рынок, вероятно, вышли технические покупатели, рассчитывающие на краткосрочный рост индекса. В то же время рынок не демонстрировал массовых покупок акций, подешевевших после распродажи.

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Факторы осторожности

Стратеги рынка капитала связывают осторожность инвесторов с ожиданиями повышения ставок крупными центральными банками. Более высокие ставки делают облигации более привлекательными по сравнению с акциями и увеличивают расходы компаний на рефинансирование.

Участники рынка также следят за развитием инфраструктуры искусственного интеллекта в США. В частности, открытым остается вопрос, будут ли при демократическом Конгрессе строить меньше центров обработки данных и может ли это замедлить бум ИИ. Инвесторы также оценивают возможные последствия шпионского дела, упомянутого Tagesschau, и вероятность более жестких ограничений США на экспорт.

В то же время главный рыночный стратег BNP Paribas в Германии Штефан Кемпер обратил внимание на ситуацию на рынках облигаций и кредитов. По его словам, в сегменте облигаций инвестиционного класса и среди европейских финансовых компаний нет признаков системного стресса, хотя инвесторы вновь требовали более высокой премии за риск для американских высокодоходных корпоративных облигаций.

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