Indeks giełdowy DAX wzrósł w poniedziałek w południe o około 0,9%, do 25 029 punktów. Stało się to po spadku indeksu o 2 000 punktów w ciągu niewiele ponad tygodnia, informuje Tagesschau.

Odbicie po wyprzedaży

Pomimo wzrostu nastroje inwestorów pozostają powściągliwe. Główny analityk rynkowy Consorsbanku Jochen Stanzl określił sytuację jako odbicie, które musi jeszcze potwierdzić swoją trwałość. Jak stwierdził, gwałtowny spadek notowań zaskoczył wielu uczestników rynku, a część inwestorów obawiała się, że nie zdąży wyjść z pozycji.

Stanzl zauważył, że na początku tygodnia na rynek prawdopodobnie weszli kupujący techniczni, liczący na krótkoterminowy wzrost indeksu. Jednocześnie rynek nie wykazywał masowych zakupów akcji, które potaniały po wyprzedaży.

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Czynniki ostrożności

Stratedzy rynków kapitałowych wiążą ostrożność inwestorów z oczekiwaniami podwyżek stóp procentowych przez główne banki centralne. Wyższe stopy czynią obligacje bardziej atrakcyjnymi w porównaniu z akcjami i zwiększają koszty refinansowania przedsiębiorstw.

Uczestnicy rynku śledzą również rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji w USA. W szczególności otwarte pozostaje pytanie, czy przy Demokratycznym Kongresie powstanie mniej centrów przetwarzania danych i czy może to spowolnić boom na AI. Inwestorzy oceniają także możliwe konsekwencje sprawy szpiegowskiej wspomnianej przez Tagesschau oraz prawdopodobieństwo zaostrzenia przez USA ograniczeń eksportowych.

Jednocześnie główny strateg rynkowy BNP Paribas w Niemczech, Stefan Kemper, zwrócił uwagę na sytuację na rynkach obligacji i kredytów. Jak stwierdził, w segmencie obligacji inwestycyjnych oraz wśród europejskich spółek finansowych nie ma oznak systemowego stresu, choć inwestorzy ponownie żądali wyższej premii za ryzyko dla amerykańskich obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności.

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