在巴基斯坦白沙瓦，开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪表示，由总理夏巴兹·谢里夫主持的国家高级别委员会宣布为该地区提供1600亿卢比的一揽子计划。昆迪称，有关部门还被指示就该省的关键问题紧急采取行动，《The Express Tribune》报道。

委员会的决定

昆迪表示，官员们在会议上提交了有关安全和发展的详细报告。负责12个指定地区的额外首席秘书介绍了拟议计划。昆迪称，总理接受了有关开伯尔-普什图省的诉求，并指示相关部门立即落实。

昆迪称，就天然气和小麦问题，夏巴兹·谢里夫指示粮食秘书在近期召开会议。有关阿扎凯尔一处仓库小麦情况的调查也已启动。

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安全与基础设施

这名省长表示将对腐败采取零容忍政策，并强调未能履行职责的官员必须离职。他还称，该省在过去13年间的发展一直落后，但如今计划使其重回发展轨道。

昆迪称，反恐是当局的首要优先事项，并指出改善安全局势应能吸引国内和国际投资者、创造就业岗位并增强该省经济。他补充说，警察的工资正在提高，因公殉职警察的补偿方案也已增加。相关单位还将获得必要资源。

此外，该省已开始打击非法侵占土地的行动。昆迪表示，查什马-右岸运河项目第一和第四标段的招标计划于下个月公布。

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