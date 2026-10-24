W Peszawarze w Pakistanie gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi oświadczył, że krajowy komitet wysokiego szczebla pod przewodnictwem premiera Shehbaza Sharifa ogłosił dla regionu pakiet o wartości 160 mld rupii. Według gubernatora odpowiednim organom polecono również pilnie podjąć działania w sprawie kluczowych problemów prowincji, informuje The Express Tribune.

Decyzje komitetu

Kundi powiedział, że podczas posiedzenia urzędnicy przedstawili szczegółowe raporty dotyczące bezpieczeństwa i rozwoju. Dodatkowy główny sekretarz odpowiedzialny za 12 wyznaczonych okręgów zaprezentował proponowany plan. Według gubernatora premier przyjął postulaty dotyczące Chajber Pasztunchwy i polecił właściwym resortom natychmiast je zrealizować.

W kwestii problemów z gazem i pszenicą Shehbaz Sharif, według Kundiego, polecił sekretarzowi ds. żywności zorganizować w najbliższym czasie spotkanie. Rozpoczęto również śledztwo w sprawie sytuacji z pszenicą w magazynie w Azakhelu.

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Bezpieczeństwo i infrastruktura

Gubernator zadeklarował politykę zerowej tolerancji dla korupcji i podkreślił, że urzędnicy, którzy nie będą wykonywać swoich obowiązków, muszą opuścić stanowiska. Twierdził również, że prowincja pozostawała w tyle pod względem rozwoju przez ostatnie 13 lat, ale teraz planuje się przywrócić ją na ścieżkę rozwoju.

Kundi nazwał walkę z terroryzmem głównym priorytetem władz i zaznaczył, że poprawa sytuacji bezpieczeństwa powinna przyciągnąć krajowych i międzynarodowych inwestorów, stworzyć miejsca pracy oraz wzmocnić gospodarkę prowincji. Dodał, że wynagrodzenia policjantów są podnoszone, a pakiet odszkodowawczy dla poległych policjantów został zwiększony. Jednostki zostaną również wyposażone w niezbędne zasoby.

Ponadto w prowincji rozpoczęto działania przeciwko nielegalnemu przejmowaniu ziemi. Kundi poinformował, że przetargi na pakiety I i IV projektu kanału Chashma-Right-Bank mają zostać ogłoszone w przyszłym miesiącu.

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