В Пешаваре, Пакистан, губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди заявил, что национальный комитет высокого уровня под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа объявил для региона пакет объемом 160 млрд рупий. По словам губернатора, соответствующим органам также поручили срочно принять меры по ключевым проблемам провинции, сообщает The Express Tribune.

Решения комитета

Кунди рассказал, что на заседании чиновники представили подробные доклады по вопросам безопасности и развития. Дополнительный главный секретарь, отвечающий за 12 определенных районов, представил предложенный план. По утверждению губернатора, премьер-министр принял требования относительно Хайбер-Пахтунхвы и поручил профильным ведомствам немедленно их выполнить.

По вопросам проблем с газом и пшеницей Шехбаз Шариф, по словам Кунди, поручил секретарю по продовольствию в ближайшее время провести совещание. Также начато расследование ситуации с пшеницей на складе в Азакхеле.

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Безопасность и инфраструктура

Губернатор заявил о политике нулевой терпимости к коррупции и подчеркнул, что чиновники, которые не будут выполнять свои обязанности, должны покинуть должности. Он также утверждал, что провинция отставала в развитии на протяжении последних 13 лет, однако теперь ее планируют вернуть на путь развития.

Кунди назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом властей и отметил, что улучшение ситуации в сфере безопасности должно привлечь внутренних и международных инвесторов, создать рабочие места и укрепить экономику провинции. Он добавил, что зарплаты полицейских повышаются, а компенсационный пакет для погибших полицейских увеличен. Подразделения также обеспечат необходимыми ресурсами.

Кроме того, в провинции начали операции против незаконных захватов земель. Кунди сообщил, что тендеры на пакеты I и IV проекта канала Чашма-Райт-Бенк должны объявить в следующем месяце.

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