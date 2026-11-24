IBM与芝加哥大学的研究人员在量子计算机上用了约15分钟完成了一项复杂计算。用传统计算机模拟此类计算的主流方法将需要不切实际的漫长时间，ScienceDaily报道。

该研究的作者表示，他们同时满足了所谓量子优势的两个条件：量子系统完成了一项超出经典方法实际能力范围的任务，并得出了可通过统计方法评估其可信度的结果。该实验在科学论文《Sampling hard circuits with verifiably high fidelity》中有所描述。

结果验证

科学家使用随机量子电路采样方法测试量子机器。该方法涉及运行随机选择的量子操作，并从复杂的概率分布中获取样本。电路越复杂，就越难以通过经典计算复现其结果。

与此同时，这也使验证变得更加复杂：如果经典计算机无法复现该计算，就很难独立确定量子机器是否正确完成了它。IBM和芝加哥大学团队提出了一种此类电路的结构化变体。根据他们的数学计算，这种变体既保留了任务的复杂性，又能够在计算过程中发现错误。

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70个逻辑量子比特

实验使用了70个受保护的逻辑量子比特——为减少错误影响而编码在多个物理量子比特中的量子信息单位。实验包括2,415次逻辑双量子比特操作和468个逻辑T门，它们能够执行通用量子计算所需的操作。

得益于编码，逻辑错误的有效水平比物理量子比特的基准错误水平低十倍。尽管进行了数千次操作，这仍使量子态保持了较高保真度——即实际状态与预定状态相符程度的衡量指标。研究人员还通过Quantum Advantage Tracker公布了电路和实验结果。

该实验并非旨在解决一项直接的实际任务，但涉及错误控制和计算验证——这是进一步扩展量子系统的两个条件。

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