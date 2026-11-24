IBM совместно с исследователями Чикагского университета выполнила сложное вычисление на квантовом компьютере примерно за 15 минут. Ведущие методы моделирования такого расчета на обычных компьютерах потребовали бы непрактично длительного времени, сообщает ScienceDaily.

Авторы работы заявили, что одновременно достигли двух условий так называемого квантового преимущества: квантовая система выполнила задачу за пределами практических возможностей классических методов и дала результат, достоверность которого удалось оценить статистически. Эксперимент описан в научной статье «Sampling hard circuits with verifiably high fidelity».

Проверка результата

Для тестирования квантовых машин ученые используют метод случайного семплирования квантовых схем. Он предусматривает запуск случайно выбранных квантовых операций и получение выборок из сложного распределения вероятностей. Чем сложнее схема, тем труднее воспроизвести ее результат классическими вычислениями.

В то же время это усложняет проверку: если классический компьютер не может воспроизвести расчет, трудно независимо установить, правильно ли его выполнила квантовая машина. Команда IBM и Чикагского университета предложила структурированный вариант таких схем, который, согласно их математическим расчетам, сохраняет сложность задачи, но позволяет выявлять ошибки во время вычисления.

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70 логических кубитов

В опыте использовали 70 защищенных логических кубитов — единиц квантовой информации, закодированных в нескольких физических кубитах для уменьшения влияния ошибок. Эксперимент предусматривал 2 415 логических двухкубитных операций и 468 логических T-вентилей, которые позволяют выполнять операции, необходимые для универсальных квантовых вычислений.

Благодаря кодированию эффективный уровень логических ошибок был в десять раз ниже базового уровня ошибок физических кубитов. Это позволило сохранить высокую точность квантового состояния — меру того, насколько фактическое состояние соответствует запланированному, — несмотря на тысячи операций. Исследователи также опубликовали схемы и результаты эксперимента через Quantum Advantage Tracker.

Эксперимент не был направлен на решение непосредственно практической задачи, однако касался контроля ошибок и проверки вычислений — двух условий для дальнейшего масштабирования квантовых систем.

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