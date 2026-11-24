IBM wraz z naukowcami z Uniwersytetu Chicagowskiego wykonał złożone obliczenie na komputerze kwantowym w około 15 minut. Wiodące metody symulowania takiego obliczenia na zwykłych komputerach wymagałyby niepraktycznie długiego czasu, informuje ScienceDaily.

Autorzy pracy oświadczyli, że jednocześnie spełnili dwa warunki tak zwanej przewagi kwantowej: system kwantowy wykonał zadanie wykraczające poza praktyczne możliwości metod klasycznych i dał wynik, którego wiarygodność udało się ocenić statystycznie. Eksperyment opisano w artykule naukowym „Sampling hard circuits with verifiably high fidelity”.

Weryfikacja wyniku

Do testowania maszyn kwantowych naukowcy stosują metodę losowego próbkowania obwodów kwantowych. Polega ona na uruchamianiu losowo wybranych operacji kwantowych i uzyskiwaniu próbek ze złożonego rozkładu prawdopodobieństwa. Im bardziej złożony jest obwód, tym trudniej odtworzyć jego wynik za pomocą obliczeń klasycznych.

Jednocześnie utrudnia to weryfikację: jeśli klasyczny komputer nie może odtworzyć obliczenia, trudno niezależnie ustalić, czy maszyna kwantowa wykonała je poprawnie. Zespół IBM i Uniwersytetu Chicagowskiego zaproponował ustrukturyzowany wariant takich obwodów, który według ich obliczeń matematycznych zachowuje złożoność zadania, ale umożliwia wykrywanie błędów podczas obliczeń.

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70 logicznych kubitów

W eksperymencie wykorzystano 70 chronionych logicznych kubitów — jednostek informacji kwantowej zakodowanych w kilku fizycznych kubitach w celu ograniczenia wpływu błędów. Eksperyment obejmował 2 415 logicznych operacji dwukubitowych i 468 logicznych bramek T, które umożliwiają wykonywanie operacji potrzebnych do uniwersalnych obliczeń kwantowych.

Dzięki kodowaniu efektywny poziom błędów logicznych był dziesięciokrotnie niższy niż bazowy poziom błędów fizycznych kubitów. Pozwoliło to zachować wysoką wierność stanu kwantowego — miarę tego, na ile rzeczywisty stan odpowiada zaplanowanemu — mimo tysięcy operacji. Naukowcy opublikowali również obwody i wyniki eksperymentu za pośrednictwem Quantum Advantage Tracker.

Eksperyment nie był ukierunkowany na rozwiązanie bezpośrednio praktycznego zadania, lecz dotyczył kontroli błędów i weryfikacji obliczeń — dwóch warunków dalszego skalowania systemów kwantowych.

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