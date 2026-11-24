IBM разом із дослідниками Університету Чикаго виконала на квантовому комп’ютері складне обчислення приблизно за 15 хвилин. Провідні методи моделювання такого розрахунку на звичайних комп’ютерах потребували б непрактично тривалого часу, повідомляє ScienceDaily.

Автори роботи заявили, що одночасно досягли двох умов так званої квантової переваги: квантова система виконала завдання поза практичними можливостями класичних методів і дала результат, достовірність якого вдалося оцінити статистично. Експеримент описано в науковій статті «Sampling hard circuits with verifiably high fidelity».

Перевірка результату

Для тестування квантових машин науковці використовують метод випадкового семплювання квантових схем. Він передбачає запуск випадково обраних квантових операцій і отримання вибірок зі складного розподілу ймовірностей. Що складнішою є схема, то важче відтворити її результат класичними обчисленнями.

Водночас це ускладнює перевірку: якщо класичний комп’ютер не може відтворити розрахунок, важко незалежно встановити, чи правильно його виконала квантова машина. Команда IBM і Університету Чикаго запропонувала структурований варіант таких схем, який, за їхніми математичними розрахунками, зберігає складність завдання, але дає змогу виявляти помилки під час обчислення.

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70 логічних кубітів

У досліді використали 70 захищених логічних кубітів — одиниць квантової інформації, закодованих у кількох фізичних кубітах для зменшення впливу помилок. Експеримент передбачав 2 415 логічних двокубітних операцій і 468 логічних T-вентилів, які дають змогу виконувати операції, потрібні для універсальних квантових обчислень.

Завдяки кодуванню ефективний рівень логічних помилок був удесятеро нижчим за базовий рівень помилок фізичних кубітів. Це дозволило зберегти високу вірність квантового стану — міру того, наскільки фактичний стан відповідає запланованому, — попри тисячі операцій. Дослідники також оприлюднили схеми та результати експерименту через Quantum Advantage Tracker.

Експеримент не був спрямований на розв’язання безпосереднього практичного завдання, однак стосувався контролю помилок і перевірки обчислень — двох умов для подальшого масштабування квантових систем.

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