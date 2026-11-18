总部位于班加罗尔的印度初创公司 Humyn Labs 获得4700万美元A轮融资，用于收集和处理美国人工智能及机器人公司所需的数据。该公司创建真实世界视频数据集，以帮助开发能够在物理环境中行动的模型，TechCrunch报道称。

融资结构

本轮融资包括由 Accel 与 Cactus Partners 共同领投的2600万美元股权投资。Prosus Ventures、BeeGlobal、Bajaj Finance 旗下 Finserv Intelligence、Bajaj Alts AI Opportunities Fund、Dallas Venture Capital、Lighthouse Canton 和 Jump Trading 也参与了本轮融资。

Humyn Labs 还以风险债务形式获得了2100万美元。该笔融资由 Lighthouse Canton Growth Debt Fund II 领投，Trifecta Capital 也参与其中。联合创始人马尼什·阿加瓦尔表示，债务融资有助于弥补向员工和数据收集合作伙伴付款，与客户在30至60天后付款之间的缺口。

来自20多个国家的视频数据

Humyn Labs 使用自主研发的双摄像头设备，记录人们进行日常活动的过程。随后，该初创公司的软件会处理并标注视频，追踪手部动作、与物体的互动以及训练人工智能模型所需的其他细节。

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该公司在拉丁美洲和亚洲的20多个国家收集数据。主要中心位于巴西、印度和韩国。该初创公司与当地合作伙伴合作，由后者确定数据收集地点并监督整个过程。阿加瓦尔表示，参与者是在进行日常工作或家务时被拍摄，而不是在预先设计的场景中拍摄。

Humyn Labs 由印度游戏公司 Nazara Technologies 前首席执行官马尼什·阿加瓦尔和 AB InBev 前高管伊尚·古普塔于2月创立。两人此前创立了 Kratos Studios，该公司现名为 KGeN。Humyn Labs 有51名全职员工，主要位于班加罗尔，并在数据收集所在国家拥有当地合作伙伴网络。

该初创公司表示拥有12家付费客户，其中包括先进人工智能实验室、机器人公司和世界模型开发商。其约90%的收入来自美国。根据创始人提供的数据，公司在4月至10月期间获得了1000万美元收入，已签署另外2000万美元的合同，并有额外2000万美元的协议尚未完成。

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