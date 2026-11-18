Індійський стартап Humyn Labs, що базується у Бенгалуру, залучив $47 млн фінансування Series A для збору та обробки даних, потрібних американським компаніям у сфері штучного інтелекту й робототехніки. Компанія створює набори реальних відеоданих, щоб допомогти розробляти моделі, здатні діяти у фізичному середовищі, повідомляє TechCrunch.

Структура фінансування

Раунд включає $26 млн інвестицій у капітал, який очолила Accel разом із Cactus Partners. У ньому також брали участь Prosus Ventures, BeeGlobal, Finserv Intelligence компанії Bajaj Finance, Bajaj Alts AI Opportunities Fund, Dallas Venture Capital, Lighthouse Canton і Jump Trading.

Ще $21 млн Humyn Labs отримала у формі венчурного боргу. Його очолив фонд Lighthouse Canton Growth Debt Fund II, а також долучилася Trifecta Capital. За словами співзасновника Маніша Агарвала, боргове фінансування допомагає покривати розрив між виплатами працівникам і партнерам зі збору даних та оплатою від клієнтів, яка надходить через 30–60 днів.

Відеодані з понад 20 країн

Humyn Labs використовує власне обладнання з двома камерами для запису людей під час повсякденних занять. Після цього програмне забезпечення стартапу обробляє та маркує відео, відстежуючи рухи рук, взаємодію з предметами й інші деталі, необхідні для навчання моделей ШІ.

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Компанія збирає дані більш ніж у 20 країнах Латинської Америки та Азії. Основними центрами є Бразилія, Індія та Південна Корея. Стартап працює з місцевими партнерами, які визначають локації для збору даних і контролюють процес. За словами Агарвала, учасників знімають під час звичної роботи або домашніх справ, а не в постановочних сценаріях.

Humyn Labs заснували у лютому Маніш Агарвал, колишній генеральний директор індійської ігрової компанії Nazara Technologies, та Ішан Гупта, колишній керівник AB InBev. Раніше вони заснували Kratos Studios, нині відому як KGeN. У Humyn Labs працює 51 штатний співробітник, переважно у Бенгалуру, а також мережа локальних партнерів у країнах збору даних.

Стартап заявляє про 12 платних клієнтів, серед яких лабораторії передового ШІ, робототехнічні компанії та розробники моделей світу. Близько 90% його виторгу надходить зі США. За даними засновників, із квітня до жовтня компанія отримала $10 млн виторгу, має підписані контракти ще на $20 млн та угоди на додаткові $20 млн, які ще не завершені.

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