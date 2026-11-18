Индийский стартап Humyn Labs из Бенгалуру привлек $47 млн финансирования в раунде Series A для сбора и обработки данных, необходимых американским компаниям в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Компания создает наборы реальных видеоданных, чтобы помогать разрабатывать модели, способные действовать в физической среде, сообщает TechCrunch.

Структура финансирования

Раунд включает $26 млн инвестиций в капитал, который возглавили Accel совместно с Cactus Partners. В нем также участвовали Prosus Ventures, BeeGlobal, Finserv Intelligence компании Bajaj Finance, Bajaj Alts AI Opportunities Fund, Dallas Venture Capital, Lighthouse Canton и Jump Trading.

Еще $21 млн Humyn Labs получила в форме венчурного долга. Его возглавил фонд Lighthouse Canton Growth Debt Fund II, также к нему присоединилась Trifecta Capital. По словам сооснователя Маниша Агарвала, долговое финансирование помогает покрывать разрыв между выплатами сотрудникам и партнерам по сбору данных и оплатой от клиентов, которая поступает через 30–60 дней.

Видеоданные из более чем 20 стран

Humyn Labs использует собственное оборудование с двумя камерами для записи людей во время повседневных занятий. После этого программное обеспечение стартапа обрабатывает и размечает видео, отслеживая движения рук, взаимодействие с предметами и другие детали, необходимые для обучения моделей ИИ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Компания собирает данные более чем в 20 странах Латинской Америки и Азии. Основными центрами являются Бразилия, Индия и Южная Корея. Стартап работает с местными партнерами, которые определяют места для сбора данных и контролируют процесс. По словам Агарвала, участников снимают во время привычной работы или домашних дел, а не в постановочных сценариях.

Humyn Labs основали в феврале Маниш Агарвал, бывший генеральный директор индийской игровой компании Nazara Technologies, и Ишан Гупта, бывший руководитель AB InBev. Ранее они основали Kratos Studios, ныне известную как KGeN. В Humyn Labs работают 51 штатный сотрудник, преимущественно в Бенгалуру, а также действует сеть местных партнеров в странах сбора данных.

Стартап заявляет о 12 платящих клиентах, среди которых лаборатории передового ИИ, робототехнические компании и разработчики моделей мира. Около 90% его выручки поступает из США. По данным основателей, с апреля по октябрь компания получила $10 млн выручки, имеет подписанные контракты еще на $20 млн и соглашения на дополнительные $20 млн, которые еще не завершены.

Читай нас в