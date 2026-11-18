Indyjski startup Humyn Labs z siedzibą w Bengaluru pozyskał 47 mln dolarów finansowania w rundzie Series A na zbieranie i przetwarzanie danych potrzebnych amerykańskim firmom z branży sztucznej inteligencji i robotyki. Firma tworzy zbiory rzeczywistych danych wideo, aby wspierać rozwój modeli zdolnych do działania w środowisku fizycznym, informuje TechCrunch.

Struktura finansowania

Runda obejmuje 26 mln dolarów inwestycji kapitałowej, której przewodziły Accel i Cactus Partners. Uczestniczyły w niej także Prosus Ventures, BeeGlobal, Finserv Intelligence należący do Bajaj Finance, Bajaj Alts AI Opportunities Fund, Dallas Venture Capital, Lighthouse Canton i Jump Trading.

Kolejne 21 mln dolarów Humyn Labs otrzymał w formie długu venture. Finansowaniu przewodził Lighthouse Canton Growth Debt Fund II, a udział wzięła również Trifecta Capital. Według współzałożyciela Manisha Agarwala finansowanie dłużne pomaga pokryć lukę między płatnościami dla pracowników i partnerów zajmujących się zbieraniem danych a płatnościami od klientów, które wpływają w ciągu 30–60 dni.

Dane wideo z ponad 20 krajów

Humyn Labs używa własnego sprzętu z dwiema kamerami do nagrywania ludzi podczas codziennych zajęć. Następnie oprogramowanie startupu przetwarza i oznacza nagrania wideo, śledząc ruchy rąk, interakcje z przedmiotami i inne szczegóły potrzebne do szkolenia modeli AI.

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Firma zbiera dane w ponad 20 krajach Ameryki Łacińskiej i Azji. Głównymi ośrodkami są Brazylia, Indie i Korea Południowa. Startup współpracuje z lokalnymi partnerami, którzy wskazują miejsca zbierania danych i nadzorują proces. Według Agarwala uczestnicy są nagrywani podczas zwykłej pracy lub wykonywania domowych obowiązków, a nie w aranżowanych scenariuszach.

Humyn Labs został założony w lutym przez Manisha Agarwala, byłego dyrektora generalnego indyjskiej firmy gamingowej Nazara Technologies, oraz Ishana Guptę, byłego menedżera AB InBev. Wcześniej założyli Kratos Studios, obecnie znane jako KGeN. W Humyn Labs pracuje 51 pracowników etatowych, głównie w Bengaluru, a firma ma także sieć lokalnych partnerów w krajach, w których zbierane są dane.

Startup deklaruje, że ma 12 płacących klientów, w tym laboratoria zaawansowanej AI, firmy robotyczne i twórców modeli świata. Około 90% jego przychodów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Według założycieli od kwietnia do października firma uzyskała 10 mln dolarów przychodów, ma podpisane kontrakty na kolejne 20 mln dolarów oraz umowy na dodatkowe 20 mln dolarów, które nie zostały jeszcze sfinalizowane.

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