据Asharq Al-Awsat报道，黎巴嫩组织真主党再次向黎巴嫩议长纳比·贝里保证，若爆发战争，该组织不会站在伊朗一边进行干预。贝里已将这一保证转达给黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩。

德黑兰的立场

伊朗副外长赛义德·哈提卜扎德在访问贝鲁特期间还对与真主党和阿迈勒运动组成的什叶派联盟有关联的议员表示，若美国打击伊朗，德黑兰不会要求该组织进行干预。他称，伊朗有能力独立自卫，并已做好准备，不让袭击达成其目标。

该媒体援引议会消息人士的话称，伊朗考虑到黎巴嫩的复杂局势，不希望将真主党卷入与以色列的不对等对抗。消息人士还称，美国国务卿马尔科·鲁比奥在一次电话交谈中向奥恩传达了美国的警告。随后，总统将此事告知贝里和总理纳瓦夫·萨拉姆。

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与阿迈勒运动的分歧

消息人士称，真主党顾及其支持者中可能出现负面反应的风险，以及若以色列扩大其在黎巴嫩南部的安全区，民众可能再次流离失所的情况。该媒体指出，以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨曾威胁要将袭击扩大至贝鲁特南郊。

消息人士还将3月向以色列发射6枚火箭弹、真主党为此承担责任一事，与什叶派联盟内部的信任危机联系起来。在此之前，贝里曾援引真主党总书记纳伊姆·卡西姆的消息，向奥恩和萨拉姆保证该组织不会干预。

目前，贝里与卡西姆之间没有直接联系，双方的助手维持沟通。据该媒体报道，贝里在一系列政治问题上与真主党存在分歧：他反对该运动以军事方式干预以支持伊朗，并支持国家对武器拥有唯一控制权的立场。

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