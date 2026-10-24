Хезболла запевнила Беррі, що не підтримає Іран у разі війни — Asharq Al-Awsat

Ліванське угруповання «Хезболла» знову запевнило спікера парламенту Лівану Набіха Беррі, що не втручатиметься на боці Ірану в разі війни. Беррі передав це запевнення президентові Лівану Жозефу Ауну, за даними Asharq Al-Awsat.

Позиція Тегерана

Заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде під час візиту до Бейрута також сказав депутатам, пов’язаним із шиїтським альянсом «Хезболли» та руху «Амаль», що Тегеран не проситиме угруповання втручатися в разі удару США по Ірану. За його словами, Іран здатен оборонятися самостійно та підготувався, щоб не дозволити атаці досягти її цілей.

Парламентські джерела видання стверджують, що Іран враховує складну ситуацію в Лівані та не хоче залучати «Хезболлу» до нерівного протистояння з Ізраїлем. Вони також повідомили про попередження США, яке держсекретар Марко Рубіо передав Ауну під час телефонної розмови. Згодом президент поінформував про нього Беррі та прем’єр-міністра Навафа Салама.

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Розбіжності з рухом Амаль

За словами джерел, «Хезболла» зважає на ризик негативної реакції серед своїх прихильників і можливість нового переміщення людей у разі розширення ізраїльської зони безпеки на півдні Лівану. Видання зазначає, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац погрожував розширити атаки до південних передмість Бейрута.

Джерела також пов’язують із кризою довіри в шиїтському альянсі запуск шести ракет по Ізраїлю в березні, за який «Хезболла» взяла відповідальність. Перед цим Беррі запевняв Ауна і Салама, що угруповання не втручатиметься, посилаючись на повідомлення генерального секретаря «Хезболли» Наїма Касема.

Прямого зв’язку між Беррі та Касемом нині немає, а контакти підтримують їхні помічники. За даними видання, Беррі відрізняється від «Хезболли» у низці політичних питань: він виступає проти військового втручання руху на підтримку Ірану та підтримує позицію про винятковий контроль держави над зброєю.

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