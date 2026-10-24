Ливанская группировка «Хезболла» вновь заверила спикера парламента Ливана Набиха Берри, что не будет вмешиваться на стороне Ирана в случае войны. Берри передал это заверение президенту Ливана Жозефу Ауну, сообщает Asharq Al-Awsat.

Позиция Тегерана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде во время визита в Бейрут также заявил депутатам, связанным с шиитским альянсом «Хезболлы» и движения «Амаль», что Тегеран не будет просить группировку вмешаться в случае удара США по Ирану. По его словам, Иран способен защищаться самостоятельно и подготовился к тому, чтобы не позволить атаке достичь ее целей.

Парламентские источники издания утверждают, что Иран учитывает сложную ситуацию в Ливане и не хочет вовлекать «Хезболлу» в неравное противостояние с Израилем. Они также сообщили о предупреждении США, которое госсекретарь Марко Рубио передал Ауну во время телефонного разговора. Позже президент проинформировал о нем Берри и премьер-министра Навафа Салама.

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Разногласия с движением «Амаль»

По словам источников, «Хезболла» учитывает риск негативной реакции среди своих сторонников и возможность нового перемещения людей в случае расширения израильской зоны безопасности на юге Ливана. Издание отмечает, что министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожал расширить атаки на южные пригороды Бейрута.

Источники также связывают с кризисом доверия в шиитском альянсе запуск шести ракет по Израилю в марте, за который «Хезболла» взяла на себя ответственность. До этого Берри заверял Ауна и Салама, что группировка не будет вмешиваться, ссылаясь на сообщения генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема.

Прямой связи между Берри и Касемом сейчас нет, контакты поддерживают их помощники. По данным издания, Берри расходится с «Хезболлой» по ряду политических вопросов: он выступает против военного вмешательства движения в поддержку Ирана и поддерживает позицию об исключительном контроле государства над оружием.

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