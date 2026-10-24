Libańskie ugrupowanie Hezbollah ponownie zapewniło przewodniczącego parlamentu Libanu Nabiha Berriego, że nie będzie interweniować po stronie Iranu w razie wojny. Berri przekazał to zapewnienie prezydentowi Libanu Josephowi Aounowi, według Asharq Al-Awsat.

Stanowisko Teheranu

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Saeed Khatibzadeh podczas wizyty w Bejrucie powiedział również deputowanym związanym z szyickim sojuszem Hezbollahu i ruchem Amal, że Teheran nie poprosi ugrupowania o interwencję w przypadku amerykańskiego uderzenia na Iran. Jak stwierdził, Iran jest zdolny do samodzielnej obrony i przygotował się, aby nie pozwolić atakowi osiągnąć jego celów.

Źródła parlamentarne cytowane przez wydanie twierdzą, że Iran uwzględnia trudną sytuację Libanu i nie chce angażować Hezbollahu w nierówną konfrontację z Izraelem. Poinformowały również o ostrzeżeniu USA, które sekretarz stanu Marco Rubio przekazał Aounowi podczas rozmowy telefonicznej. Następnie prezydent poinformował o nim Berriego i premiera Nawafa Salama.

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Różnice z ruchem Amal

Według źródeł Hezbollah bierze pod uwagę ryzyko negatywnej reakcji wśród swoich zwolenników oraz możliwość kolejnego przesiedlenia ludzi, jeśli Izrael rozszerzy swoją strefę bezpieczeństwa w południowym Libanie. Wydanie zauważa, że izraelski minister obrony Israel Katz groził rozszerzeniem ataków na południowe przedmieścia Bejrutu.

Źródła wiążą również z kryzysem zaufania w szyickim sojuszu wystrzelenie w marcu sześciu rakiet na Izrael, za które odpowiedzialność wziął Hezbollah. Wcześniej Berri zapewniał Aouna i Salama, że ugrupowanie nie będzie interweniować, powołując się na komunikaty sekretarza generalnego Hezbollahu Naima Qassema.

Obecnie nie ma bezpośredniego kontaktu między Berrim a Qassemem, a łączność utrzymują ich pomocnicy. Według wydania Berri różni się od Hezbollahu w szeregu kwestii politycznych: sprzeciwia się wojskowej interwencji ruchu na rzecz Iranu i popiera stanowisko o wyłącznej kontroli państwa nad bronią.

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