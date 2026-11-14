中国和泰国在曼谷签署了八项在贸易、安全、农业和技术领域开展合作的协议。这些文件是在中国国务院总理李强与泰国总理阿努廷·查恩维拉军会谈后签署的。

据阿纳多卢通讯社报道，这些协议是在李强对泰国进行为期三天的正式访问期间签署的。这是七年来中国总理首次访问该国。

水果出口与电动汽车

这些协议涵盖汽车制造、职业教育、农产品出口、食品安全、安全领域合作、计量标准和领事服务。新协议旨在促进泰国热带水果——榴莲和蛇皮果——出口到中国。

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在汽车行业，双方将重点关注电动汽车、电池生产和技术转让。阿努廷·查恩维拉军还提出推进中国提议采购50万吨泰国大米的问题。首批4万吨大米已经售出。

人工智能、铁路和网络安全

两国政府首脑讨论了扩大在人工智能、半导体生产、可再生能源以及中国、老挝和泰国之间铁路连接方面的合作。他们还同意加强打击跨境网络犯罪和网络诈骗，包括通过交换情报以及就非法资金流动开展合作。

中国向泰国提供技术援助和设备，用于监测跨境水污染。李强表示有意深化经济合作，并推进中泰铁路项目。两位领导人都确认致力于发展全面战略伙伴关系。

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