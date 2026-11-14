Chiny i Tajlandia podpisały w Bangkoku osiem umów o współpracy w dziedzinach handlu, bezpieczeństwa, rolnictwa i technologii. Dokumenty podpisano po rozmowach premiera Chin Li Qianga i premiera Tajlandii Anutina Charnvirakula.

Jak informuje Anadolu Agency, umowy podpisano podczas trzydniowej oficjalnej wizyty Li Qianga w Tajlandii. Jest to pierwsza wizyta chińskiego premiera w tym kraju od siedmiu lat.

Eksport owoców i pojazdy elektryczne

Porozumienia obejmują przemysł motoryzacyjny, kształcenie zawodowe, eksport produktów rolnych, bezpieczeństwo żywności, współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, standardy pomiarowe i usługi konsularne. Nowe protokoły mają ułatwić dostawy do Chin tajskich owoców tropikalnych — durianów i salaków.

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W sektorze motoryzacyjnym strony skupią się na pojazdach elektrycznych, produkcji baterii i transferze technologii. Anutin Charnvirakul poruszył również kwestię przyspieszenia zaproponowanego przez Chiny zakupu 500 tys. ton tajskiego ryżu. Początkową partię w ilości 40 tys. ton już sprzedano.

SI, kolej i cyberbezpieczeństwo

Szefowie rządów omówili rozszerzenie współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji, produkcji półprzewodników, energii odnawialnej oraz połączeń kolejowych między Chinami, Laosem i Tajlandią. Uzgodnili także wzmocnienie działań przeciwko transgranicznej cyberprzestępczości i oszustwom internetowym, w szczególności poprzez wymianę danych wywiadowczych i współpracę dotyczącą nielegalnych przepływów finansowych.

Chiny zaoferowały Tajlandii pomoc techniczną i sprzęt do monitorowania transgranicznego zanieczyszczenia wód. Li Qiang oświadczył, że zamierza pogłębiać współpracę gospodarczą i promować chińsko-tajski projekt kolejowy. Obaj przywódcy potwierdzili zaangażowanie w rozwój wszechstronnego partnerstwa strategicznego.

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