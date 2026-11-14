Китай и Таиланд подписали в Бангкоке восемь соглашений о сотрудничестве в сферах торговли, безопасности, сельского хозяйства и технологий. Документы подписали после переговоров премьера КНР Ли Цяна и премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула.

Как сообщает Anadolu Agency, соглашения подписали во время трехдневного официального визита Ли Цяна в Таиланд. Это первый визит китайского премьера в страну за семь лет.

Экспорт фруктов и электромобили

Договоренности охватывают автомобилестроение, профессиональное образование, аграрный экспорт, безопасность пищевых продуктов, сотрудничество в сфере безопасности, стандарты измерений и консульские услуги. Новые протоколы должны способствовать поставкам в Китай таиландских тропических фруктов — дуриана и салака.

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В автомобильной отрасли стороны сосредоточатся на электромобилях, производстве батарей и передаче технологий. Анутин Чарнвиракул также поднял вопрос продвижения предложенной Китаем закупки 500 тысяч тонн таиландского риса. Начальная партия объемом 40 тысяч тонн уже продана.

ИИ, железная дорога и кибербезопасность

Главы правительств обсудили расширение взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, производства полупроводников, возобновляемой энергетики и железнодорожного сообщения между Китаем, Лаосом и Таиландом. Они также договорились усилить противодействие трансграничной киберпреступности и онлайн-мошенничеству, в частности посредством обмена разведывательными данными и сотрудничества по незаконным финансовым потокам.

Китай предложил Таиланду техническую помощь и оборудование для мониторинга трансграничного загрязнения воды. Ли Цян заявил о намерении углублять экономическое сотрудничество и продвигать китайско-таиландский железнодорожный проект. Оба лидера подтвердили приверженность развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

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