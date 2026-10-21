巴基斯坦卡拉奇的一个司法委员会认定，25岁的商人米尔·拉扎·阿里的死亡是一起谋杀，而非自杀。该委员会在一份62页的报告中称警方的工作是“史诗级失败”，并指出了审判和成功刑事起诉所必需程序遭到违反的问题，《黎明报》报道。

该委员会由信德省高等法院法官奥马尔·西亚尔主持。委员会指出，警方对发现尸体报告的最初反应迅速，但后续行动引发严重质疑。委员会认为，子弹轨迹、伤口位置、没有血迹、尸体状况、酸烧伤以及血液中的麻醉剂痕迹，均排除了自杀作为死因的可能性。

对警方和医务人员的质疑

报告指出，警方在未进行适当调查前就过早公开了自杀的说法。委员会认为，即使基于这一说法，调查人员也应核查是否存在胁迫、勒索或教唆，但他们没有这样做。

委员会表示，无法最终排除在调查初期存在积极掩盖情况的可能性。据其掌握的信息，数十名获授权和未获授权的警员收集证据并讯问重要人员，且经常未记录其行动。因此，报告指出，没有一名官员愿意为所犯的违规行为承担责任。

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报告将费罗扎巴德警察局局长阿迪尔·阿夫扎尔的行为定性为犯罪性失职，并建议对其进行全面调查，同时在审查期间暂停其职务。委员会对该案首位调查人员、副督察沙比尔·莱加里的评价也是如此。委员会还指出，高级警务官员缺乏领导和监督。

新调查的建议

委员会建议成立一个联合调查组，由警察副总监伊尔凡·巴洛赫领导。建议该小组纳入巴基斯坦三军情报局、情报局、信德省游骑兵以及国家网络犯罪调查局的代表。

委员会还建议成立一个高级别委员会，最好由联邦调查局领导，以审查在最初十天参与该案工作的警员可能承担的刑事责任。委员会强调，大部分物证可能已受到损害。

阿里的遗体带有枪伤，于7月29日在古利斯坦-贾乌哈尔地区的灌木丛中被发现，距离其失踪仅一天。警方起初援引第一次尸检结果，将案件作为自杀处理。第二份尸检报告中，掘尸委员会一致认定，死因是背部枪伤。

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