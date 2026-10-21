Судебная комиссия в Карачи, Пакистан, пришла к выводу, что смерть 25-летнего бизнесмена Мир Разы Али была убийством, а не самоубийством. В 62-страничном отчёте комиссия назвала работу полиции эпическим провалом и указала на нарушения процедур, необходимых для судебного разбирательства и успешного уголовного преследования, сообщает Dawn.

Комиссию возглавлял судья Высокого суда Синда Омар Сиал. Она отметила, что первоначальная реакция полиции на сообщение о теле была оперативной, однако последующие действия вызвали серьёзные замечания. По мнению комиссии, траектория пули, расположение раны, отсутствие крови, состояние тела, кислотные ожоги и следы анестезии в крови исключают самоубийство как причину смерти.

Претензии к полиции и медикам

В отчёте отмечается, что полиция преждевременно обнародовала версию о самоубийстве до проведения надлежащего расследования. Комиссия считает, что даже при такой версии следователи должны были проверить возможное принуждение, шантаж или подстрекательство, но не сделали этого.

Комиссия заявила, что не может окончательно исключить активное сокрытие обстоятельств на начальном этапе расследования. По её данным, десятки уполномоченных и неуполномоченных полицейских собирали доказательства и допрашивали важных лиц, часто не документируя свои действия. Из-за этого, как указано в отчёте, никто из должностных лиц не хотел брать ответственность за допущенные нарушения.

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В отчёте действия начальника полицейского участка Ферозабад Адиля Афзала охарактеризованы как преступная халатность, а также рекомендовано провести в отношении него полное расследование и отстранить от службы на время проверки. Такую же оценку комиссия дала первому следователю по делу, субинспектору Шаббиру Легари. Она также указала на недостаток руководства и надзора со стороны старших должностных лиц полиции.

Рекомендации для нового расследования

Комиссия рекомендовала создать совместную следственную группу под руководством заместителя генерального инспектора полиции Ирфана Балоча. В её состав предложено включить представителей Межведомственной разведки Пакистана, Разведывательного бюро, рейнджеров Синда и Национального агентства по расследованию киберпреступлений.

Также предложено сформировать комитет высокого уровня, желательно под руководством Федерального агентства расследований, для проверки возможной уголовной ответственности полицейских, работавших над делом в первые десять дней. Комиссия подчеркнула, что значительная часть вещественных доказательств могла быть скомпрометирована.

Тело Али с огнестрельными ранениями нашли 29 июля в кустарниках района Гулистан-е-Джаухар, на следующий день после его исчезновения. Сначала полиция рассматривала версию самоубийства, ссылаясь на результаты первого вскрытия. Во втором отчёте о вскрытии Эксгумационная комиссия единогласно пришла к выводу, что смерть была вызвана огнестрельным ранением в спину.

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