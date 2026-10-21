Komisja sądowa w Karaczi w Pakistanie uznała, że śmierć 25-letniego biznesmena Mira Razy Alego była zabójstwem, a nie samobójstwem. W 62-stronicowym raporcie komisja nazwała pracę policji epicką porażką i wskazała na naruszenia procedur niezbędnych do przeprowadzenia procesu oraz skutecznego ścigania karnego, informuje Dawn.

Komisji przewodniczył sędzia Sądu Najwyższego Sindhu Omar Sial. Zaznaczyła ona, że początkowa reakcja policji na zgłoszenie o ciele była szybka, jednak jej dalsze działania wzbudziły poważne zastrzeżenia. Zdaniem komisji trajektoria pocisku, umiejscowienie rany, brak krwi, stan ciała, oparzenia kwasem oraz ślady środków znieczulających we krwi wykluczają samobójstwo jako przyczynę śmierci.

Zarzuty wobec policji i medyków

W raporcie wskazano, że policja przedwcześnie podała do publicznej wiadomości wersję o samobójstwie przed przeprowadzeniem właściwego śledztwa. Komisja uważa, że nawet przy takiej wersji śledczy powinni byli sprawdzić możliwy przymus, szantaż lub podżeganie, ale tego nie zrobili.

Komisja oświadczyła, że nie może ostatecznie wykluczyć aktywnego ukrywania okoliczności na początkowym etapie śledztwa. Według jej danych dziesiątki upoważnionych i nieupoważnionych policjantów zbierały dowody oraz przesłuchiwały kluczowe osoby, często nie dokumentując swoich działań. Z tego powodu, jak wskazano w raporcie, żaden z funkcjonariuszy nie chciał wziąć odpowiedzialności za popełnione naruszenia.

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W raporcie działania naczelnika komisariatu Ferozabad Adila Afzala określono jako przestępcze zaniedbanie i zalecono przeprowadzenie wobec niego pełnego postępowania oraz zawieszenie go w obowiązkach na czas kontroli. Komisja tak samo oceniła pierwszego śledczego w sprawie, podinspektora Shabbira Leghariego. Wskazała również na brak przywództwa i nadzoru ze strony wyższych funkcjonariuszy policji.

Zalecenia dotyczące nowego śledztwa

Komisja zaleciła utworzenie wspólnej grupy śledczej pod kierownictwem zastępcy generalnego inspektora policji Irfana Balocha. Zaproponowano włączenie do niej przedstawicieli pakistańskiego Wywiadu Międzyresortowego, Biura Wywiadu, Sindh Rangers oraz Narodowej Agencji ds. Dochodzeń w Sprawie Cyberprzestępczości.

Zaproponowano także utworzenie komitetu wysokiego szczebla, najlepiej pod kierownictwem Federalnej Agencji Śledczej, aby zbadać możliwą odpowiedzialność karną policjantów pracujących nad sprawą w ciągu pierwszych dziesięciu dni. Komisja podkreśliła, że znaczna część dowodów rzeczowych mogła zostać naruszona.

Ciało Alego z ranami postrzałowymi znaleziono 29 lipca w zaroślach w rejonie Gulistan-e-Jauhar, dzień po jego zaginięciu. Początkowo policja rozważała wersję samobójstwa, powołując się na wyniki pierwszej sekcji zwłok. W drugim raporcie z sekcji Komisja Ekshumacyjna jednogłośnie stwierdziła, że śmierć spowodowała rana postrzałowa pleców.

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