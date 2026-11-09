阿西夫支持巴基斯坦设立最多12个省份——《黎明报》

巴基斯坦国防部长哈瓦贾·阿西夫支持在该国设立最多12个省份的想法，并强调新的行政单位不应按语言、族裔或政治标准划分。《黎明报》报道。

关于政府可及性的论点

阿西夫在接受Geo News采访时表示，关于新省份的讨论已持续两个月。他认为，巴基斯坦人口增长需要更小的行政单位，以便更有效地提供公共服务。

这位部长认为，决策不应仅集中在省会城市——拉合尔、卡拉奇、奎达和白沙瓦。他还呼吁向地方当局下放更多权力和财政资源，因为据他所说，联邦政府资金大多仍由省级行政机构控制。

阿西夫表示，本应获得这些资源的地方自治机构，在资金和权限问题上至今仍依赖省级政府。他呼吁政治人士重新审视对权力分配的态度，并指出民选代表的权力来自公民。

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有关宪法修改的报道

该部长的声明是在有关巴基斯坦可能通过潜在的第28项宪法修正案划分为12个省份的报道背景下发表的。据媒体报道，还在考虑举行全国性公投。

根据这些报道，旁遮普省可能被划分为四个省，开伯尔-普什图省和俾路支省各划分为三个省，信德省则划分为两个省。阿西夫提到了历史上的“One Unit”方案，根据该方案，西巴基斯坦的省份此前被合并为一个行政单位，随后该制度被废除。

MQM-P党的要求

与此同时，统一民族运动党—巴基斯坦（MQM-P）在卡拉奇的一次会议上再次要求在信德省设立新的行政单位。该党领导层表示，这是向地方层级下放权力和资源并确保基本市政服务所必需的。

MQM-P领导人兼联邦部长哈立德·马克布尔·西迪基将结束对城市信德的剥夺、设立新的行政单位以及在即将举行的地方选举中获胜列为该党的优先事项。

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