Minister obrony Pakistanu Khawaja Asif poparł ideę utworzenia w kraju do 12 prowincji, podkreślając, że nowe jednostki administracyjne nie powinny być tworzone według kryteriów językowych, etnicznych ani politycznych. Informuje o tym Dawn.

Argument za dostępnością władzy

W komentarzu dla Geo News Asif powiedział, że dyskusja na temat nowych prowincji trwa już od dwóch miesięcy. Jego zdaniem wzrost liczby ludności Pakistanu wymaga mniejszych jednostek administracyjnych, które będą mogły skuteczniej świadczyć usługi publiczne.

Minister uważa, że podejmowanie decyzji nie powinno koncentrować się wyłącznie w stolicach prowincji — Lahaurze, Karaczi, Kwecie i Peszawarze. Wezwał również do przekazania większych uprawnień i środków finansowych władzom lokalnym, ponieważ fundusze rządu federalnego, jak stwierdził, w dużej mierze pozostają pod kontrolą administracji prowincjonalnych.

Asif powiedział, że organy samorządu lokalnego, które powinny otrzymywać te zasoby, nadal są zależne od władz prowincjonalnych w kwestiach finansowania i uprawnień. Wezwał polityków do ponownego rozważenia podejścia do podziału władzy, zaznaczając, że przedstawiciele publiczni czerpią swoje uprawnienia od obywateli.

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Doniesienia o zmianach konstytucyjnych

Wypowiedź ministra padła wśród doniesień o możliwym podziale Pakistanu na 12 prowincji w drodze potencjalnej 28. poprawki do konstytucji. Według mediów rozważane jest także przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

Zgodnie z tymi doniesieniami Pendżab mógłby zostać podzielony na cztery prowincje, Chajber Pasztunchwa i Beludżystan — po trzy, a Sindh — na dwie. Asif wspomniał o historycznym schemacie One Unit, w ramach którego prowincje Pakistanu Zachodniego zostały wcześniej połączone w jedną jednostkę administracyjną, a następnie system ten zniesiono.

Żądanie partii MQM-P

Tymczasem partia Muttahida Qaumi Movement Pakistan (MQM-P) podczas spotkania w Karaczi ponownie zażądała utworzenia nowych jednostek administracyjnych w Sindhu. Kierownictwo partii oświadczyło, że jest to konieczne do przekazania uprawnień i zasobów na poziom lokalny oraz zapewnienia podstawowych usług komunalnych.

Lider MQM-P i minister federalny Khalid Maqbool Siddiqui wymienił wśród priorytetów partii zakończenie pozbawiania miejskiego Sindhu, utworzenie nowych jednostek administracyjnych oraz zwycięstwo w nadchodzących wyborach lokalnych.

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