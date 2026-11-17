据经纪商IG Markets评估，德国主要股指DAX在Xetra交易平台开盘时可能下跌0.5%，至26,464点。该指数上一交易日收跌0.6%，报26,598点，并继续远离近期创下的27,001点纪录，Tagesschau报道。

科技板块承压

由于科技股遭到抛售以及围绕英伟达的不确定性，市场情绪恶化。该公司将在美国股市收盘后公布季度业绩。Consorsbank首席市场分析师约亨·施坦茨尔表示，投资者不仅期待这家芯片制造商的财务业绩，也期待了解其后续运营情况。

IG专家萨拉赫-埃丁·布赫米迪指出，市场对人工智能热潮的怀疑仍在持续。他表示，在近期亏损后，市场参与者并不急于再次承担风险。

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美国限制芯片供应

美国对先进AI芯片出口实施的新限制成为额外因素。今后，向马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和巴西供应高性能芯片将需要获得美国政府的出口许可证。这些措施旨在加大向中国走私技术的难度，并限制中国客户在其他国家获得算力。

前一日，纳斯达克指数下跌2.5%，至24,509点，较10月初的纪录水平低逾10%。半导体公司指数下跌5.3%，英特尔和美光的股价均下跌超过7%。道琼斯指数下跌1.4%，标普500指数下跌1.9%。在亚洲，日经指数下跌1.1%，韩国Kospi指数下跌超过2%。

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