W Niemczech wiodący indeks giełdowy DAX może na początku handlu na platformie Xetra spaść o 0,5%, do 26 464 punktów, według oceny brokera IG Markets. Indeks zakończył poprzednią sesję spadkiem o 0,6%, do 26 598 punktów, i nadal oddala się od niedawnego rekordu wynoszącego 27 001 punktów, informuje Tagesschau.

Sektor technologiczny pod presją

Nastroje na rynkach pogorszyły się z powodu wyprzedaży akcji technologicznych i niepewności wokół Nvidii. Firma ma opublikować wyniki kwartalne po zakończeniu handlu w USA. Główny analityk rynkowy Consorsbank, Jochen Stanzl, powiedział, że inwestorzy oczekują nie tylko wyników finansowych producenta chipów, lecz także jasności co do jego dalszej działalności.

Ekspert IG Salah-Eddin Bouhmidi zaznaczył, że sceptycyzm wobec boomu na sztuczną inteligencję utrzymuje się. Jak stwierdził, po ostatnich stratach uczestnicy rynku nie spieszą się z ponownym podejmowaniem ryzyka.

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USA ograniczają dostawy chipów

Dodatkowym czynnikiem stały się nowe ograniczenia USA dotyczące eksportu zaawansowanych chipów AI. Do dostaw wysokowydajnych chipów do Malezji, Singapuru, Indonezji, Tajlandii i Brazylii będą odtąd wymagane licencje eksportowe rządu USA. Środki mają utrudnić przemyt technologii do Chin oraz ograniczyć dostęp chińskich klientów do mocy obliczeniowych w innych krajach.

Poprzedniego dnia Nasdaq spadł o 2,5%, do 24 509 punktów, znajdując się ponad 10% poniżej rekordowego poziomu z początku października. Indeks spółek półprzewodnikowych spadł o 5,3%, a akcje Intela i Microna straciły po ponad 7%. Dow Jones spadł o 1,4%, a S&P 500 — o 1,9%. W Azji Nikkei stracił 1,1%, a południowokoreański Kospi spadł o ponad 2%.

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