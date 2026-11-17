У Німеччині провідний фондовий індекс DAX, за оцінкою брокера IG Markets, на старті торгів на майданчику Xetra може знизитися на 0,5% — до 26 464 пунктів. Попередню сесію індекс завершив падінням на 0,6%, до 26 598 пунктів, і далі віддаляється від нещодавнього рекорду у 27 001 пункт, повідомляє Tagesschau.

Технологічний сектор під тиском

Настрої на ринках погіршилися через розпродаж технологічних акцій і невизначеність довкола Nvidia. Компанія має оприлюднити квартальні результати після завершення торгів у США. Головний ринковий аналітик Consorsbank Йохен Штанцль заявив, що інвестори очікують не лише фінансових показників виробника чипів, а й ясності щодо його подальшої роботи.

Експерт IG Салах-Еддін Бухміді зазначив, що скепсис щодо буму штучного інтелекту зберігається. За його словами, після останніх втрат учасники ринку не поспішають знову брати на себе ризики.

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США обмежують постачання чипів

Додатковим чинником стали нові обмеження США на експорт передових ШІ-чипів. Для постачання високопродуктивних чипів до Малайзії, Сінгапуру, Індонезії, Таїланду та Бразилії надалі будуть потрібні експортні ліцензії уряду США. Заходи мають ускладнити контрабанду технологій до Китаю та обмежити доступ китайських клієнтів до обчислювальних потужностей в інших країнах.

Напередодні Nasdaq знизився на 2,5%, до 24 509 пунктів, опинившись більш ніж на 10% нижче рекордного рівня початку жовтня. Індекс напівпровідникових компаній упав на 5,3%, а акції Intel і Micron втратили понад 7% кожна. Dow Jones знизився на 1,4%, S&P 500 — на 1,9%. В Азії Nikkei втратив 1,1%, а південнокорейський Kospi впав більш ніж на 2%.

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