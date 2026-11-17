В Германии ведущий фондовый индекс DAX, по оценке брокера IG Markets, на старте торгов на площадке Xetra может снизиться на 0,5% — до 26 464 пунктов. Предыдущую сессию индекс завершил падением на 0,6%, до 26 598 пунктов, и продолжает удаляться от недавнего рекорда в 27 001 пункт, сообщает Tagesschau.

Технологический сектор под давлением

Настроения на рынках ухудшились из-за распродажи технологических акций и неопределенности вокруг Nvidia. Компания должна опубликовать квартальные результаты после завершения торгов в США. Главный рыночный аналитик Consorsbank Йохен Штанцль заявил, что инвесторы ожидают не только финансовых показателей производителя чипов, но и ясности относительно его дальнейшей работы.

Эксперт IG Салах-Эддин Бухмиди отметил, что скептицизм относительно бума искусственного интеллекта сохраняется. По его словам, после последних потерь участники рынка не спешат вновь брать на себя риски.

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США ограничивают поставки чипов

Дополнительным фактором стали новые ограничения США на экспорт передовых ИИ-чипов. Для поставок высокопроизводительных чипов в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию отныне будут требоваться экспортные лицензии правительства США. Меры должны усложнить контрабанду технологий в Китай и ограничить доступ китайских клиентов к вычислительным мощностям в других странах.

Накануне Nasdaq снизился на 2,5%, до 24 509 пунктов, оказавшись более чем на 10% ниже рекордного уровня начала октября. Индекс полупроводниковых компаний упал на 5,3%, а акции Intel и Micron потеряли более 7% каждая. Dow Jones снизился на 1,4%, S&P 500 — на 1,9%. В Азии Nikkei потерял 1,1%, а южнокорейский Kospi упал более чем на 2%.

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