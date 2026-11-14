苏丹援助计划仅获47%资金支持——德国之声

苏丹一项价值29亿美元的人道主义援助计划仅获得47%的资金支持，而该国3370万居民需要人道主义援助。德国之声报道，消息援引国际移民组织和联合国难民署的联合声明。

资金缺口

联合国人道主义需求和应对计划下的资金应为2040万人提供挽救生命的援助。与此同时，资金短缺已耗尽为苏丹民众准备的紧急住所和基本生活用品储备。

1540万人需要紧急住所和基本必需品，但由于缺乏资金，人道主义组织仅能向其中10%的人提供帮助。联合国警告称，若没有紧急且灵活的资金支持，将有更多家庭无法获得针对极端天气、危险、暴力和剥削的适当保护。

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战争与无人机袭击

苏丹武装部队与准军事快速支援部队之间的战争已持续超过三年半。在此期间，约860万人被迫离开国内的家园，另有超过460万人前往邻国。还有520万人返回了原籍地区，尽管他们的城市和基础设施已被摧毁。

战斗行动、无人机袭击和后勤问题使援助运送变得复杂。根据联合国人权事务办公室的数据，2026年上半年，至少1120名平民死于无人机袭击。Peace for Sudan平台称，仅在10月的前三周，至少306人在袭击中丧生。

10月23日，英国以及包括德国在内的另外31个国际伙伴呼吁交战各方确保不受阻碍的人道主义准入，并停止袭击民用基础设施。声明指出，1950万人，即约占苏丹人口的41%，正遭受严重的粮食短缺。

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