План помощи Судану профинансирован на 47% — Deutsche Welle

В Судане план гуманитарной помощи на сумму 2,9 млрд долларов профинансирован лишь на 47%, тогда как 33,7 млн жителей страны нуждаются в гуманитарной поддержке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на совместное заявление Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дефицит финансирования

Средства в рамках Плана гуманитарных потребностей и реагирования ООН должны обеспечить жизненно необходимой помощью 20,4 млн человек. В то же время нехватка финансирования уже истощила запасы экстренного жилья и базовых предметов быта, предназначенных для населения Судана.

В экстренном жилье и предметах первой необходимости нуждаются 15,4 млн человек, однако гуманитарные организации из-за нехватки средств смогли помочь лишь 10% из них. ООН предупреждает, что без срочного гибкого финансирования еще больше семей останутся без надлежащей защиты от экстремальных погодных условий, опасности, насилия и эксплуатации.

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Война и удары беспилотников

Война между Вооруженными силами Судана и военизированными Силами быстрого реагирования продолжается более трех с половиной лет. За это время около 8,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома внутри страны, а более 4,6 млн выехали в соседние государства. Еще 5,2 млн человек вернулись в регионы происхождения, хотя их города и инфраструктура разрушены.

Доставку помощи осложняют боевые действия, атаки беспилотников и логистические проблемы. По данным Управления ООН по правам человека, в первой половине 2026 года от ударов дронов погибли не менее 1 120 мирных жителей. Платформа Peace for Sudan сообщила, что только за первые три недели октября в результате атак погибли не менее 306 человек.

23 октября Великобритания и еще 31 международный партнер, среди которых Германия, призвали стороны войны обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру. В заявлении отмечалось, что 19,5 млн человек, или около 41% населения Судана, страдают от острой нехватки продовольствия.

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